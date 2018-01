Imprensa coloca Figo na Inter de Milão O meia português Luís Figo está cada vez mais perto de jogar a próxima temporada na Inter de Milão. De acordo com jornais espanhóis, a equipe italiana estaria disposta a pagar os altos salários do jogador e o valor de 3 milhões de euros como rescisão de contrato com o Real Madrid. Esses altos valores teriam feito com que o Liverpool, outro interessado, em desistir do negócio. A contratação de Figo seria uma forma de o presidente da Inter, Massimo Moratti, se desculpar para a torcida por causa da transferência do centroavante Christian Vieri para o rival Milan. Enquanto nada fica acertado, Figo segue o ritmo forte da pré-temporada do Real Madrid. O português está na lista dos jogadores que farão amistosos nos Estados Unidos, China, Japão e Tailândia.