Imprensa colombiana exalta Santos A imprensa colombiana não economizou elogios para Santos e Independiente depois da bela partida disputada entre as duas equipes em Medellín, pelas semifinais da Taça Libertadores. Na visão dos jornalistas, o time local teve grandes méritos e fez um ótimo jogo, porém não conseguiu derrotar uma equipe tecnicamente superior. Para o jornal El Colombiano, a ?ilusão vermelha acabou? porque ?o samba foi tão forte e pegador que tirou do ?Poderoso? Independiente Medellín o sonho de chegar pela primeira vez à final da Libertadores?. Segundo a publicação, o Santos ?foi letal? com a bola nos pés e mostrou ?velocidade endemoniada? para chegar à vitória por 3 a 2. Para o jornal ?El País?, de Cali, ?um Santos grande não permitiu o milagrinho?. O time comandado por Leão ?foi o mais poderoso? e, por esse motivo, deixa Medellín com a vaga para a final da Libertadores. Para o ?Diário Deportivo?, ?nem com a alma conseguiu? o Independiente conquistar o sonho de chegar à decisão continental. Perdeu para o Santos de ?Diego, Robinho e companhia?. O jornal El Tiempo abriu seu caderno com a manchete ?Medellín, obrigado por tudo?. Para a publicação, apesar da derrota, a equipe do Independiente mostrou qualidade e disposição capazes de deixar os colombianos orgulhosos do fato da equipe ter ficado entre as quatro melhores da América do Sul.