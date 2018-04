Imprensa crava retorno de Fernando Torres ao Atlético de Madrid

Atlético de Madrid e Milan acertaram a volta de Fernando Torres para o clube espanhol, informaram os jornais italianos, nesta quinta-feira. De acordo com a imprensa local, o time de Milão trocará o atacante por Alessio Cerci. O anúncio oficial deve acontecer nos primeiros dias de janeiro.

Se confirmada a troca, Torres voltará a vestir a camisa do time que o revelou para o futebol mundial. O atacante de 30 anos poderia ganhar nova chance para mostrar seu potencial após passagens contestadas por Chelsea e Milan. Foi no Atlético e, em seguida, no Liverpool, que ele fez suas melhores apresentações.

A transferência de Torres seria um pedido pessoal do técnico Diego Simeone. Os jornais não confirmaram qual tipo de vínculo o atacante espanhol teria com seu time da juventude. Atualmente ele pertence ao Chelsea - estava emprestado ao Milan.

Com a troca de Torres por Cerci, o time italiano poderá dar um "chapéu" na Inter de Milão. O meia da seleção italiana também é alvo dos rivais. Cerci chegou ao Atlético de Madrid neste ano, vindo do Torino. Ele foi revelado pela Roma.