Imprensa critica duramente derrota do Uruguai para o Peru

A imprensa esportiva do Uruguai reagiu duramente após a derrota de sua seleção por 3 a 0 contra o Peru na noite de terça-feira, na abertura da Copa América, disputada na Venezuela. O jornal El Observador estampou nesta quarta-feira em sua primeira página de esportes a manchete "Decepcionante" e disse que "a seleção de [Oscar] Tabárez não jogou nada na estréia do torneio e o Peru conseguiu uma goleada". Além disso, destacou o "coquetel mortal: os celestes não pressionaram bem, entregaram o campo e a bola". O jornal mostrou a reação dos jornalistas uruguaios ao comentar que o jogo foi "um desastre", "horrível", e que a seleção voltará "antes do previsto". O El País afirma na primeira página que o início na Copa América "não poderia ter sido pior" para a seleção. "Foi uma categórica derrota por 3 a 0 diante do Peru, porque os celestes foram superados ao longo da partida", acrescentou. Em sua sessão esportiva, o jornal afirma que "O Uruguai dançou ao compasso de um ´valsecito´ peruano: Que porrada!". No comentário do jogo, o diário ressalta que "o triturador Peru deixou o Uruguai em pedaços" e que, "no final, foi como disse [o técnico peruano, Julio Cesar] Uribe: ´Quero que aplaudam meus jogadores´". O jornal lembra que é a segunda vez que o Uruguai perde por 3 a 0 na estréia da Copa América. A primeira foi em 1929 em Buenos Aires, diante do Paraguai. Para a publicação, o meio-campo Diego Pérez foi "o melhor do Uruguai, e com seu posicionamento foi simplesmente heróico", porque "esteve em todos lados, levou a alma para o campo, mas não conseguiu a vitória." A seção esportiva do Ultimas Noticias afirma que o Uruguai foi "destruído" e "perdeu feio na estréia da Copa", acrescentando que a "derrota foi inesperada e dolorosa". O jornal também garante que a opinião de todos é de que os jogadores não poderiam ter tido uma atuação pior. "A camisa foi celeste, mas a seleção foi pálida: O Peru goleou por 3 a 0 e só faltou a música para o baile", estampou o PlanB, que disse que a frustração não será esquecida e que o time não reagiu contra "a eficaz seleção peruana". O jornal La República fez críticas duras ao técnico Oscar Tabárez e disse que ele colheu "o que plantou". "No futebol não há milagres: colhe-se ou que se plantou e o desastroso planejamento realizado por Tabárez ficou evidenciado", afirmou. "O Uruguai foi goleado por 3 a 0, mas, além de um resultado que foi o fiel reflexo do que se viveu no campo de jogo, o mais significativo é que não houve uma estrutura de equipe na seleção", acrescentou. A preparação da seleção celeste foi considerada ineficaz "pela escolha de rivais fracos" e que não foram suficientes para buscar "o objetivo do Uruguai: as eliminatórias da Copa do Mundo". Além disso, o jornal ressaltou que Tabárez "enganou a si mesmo com vitórias contra seleções de terceiro nível", e por isso "pagou um preço muito caro".