Imprensa croata elogia equipe em jogo contra o Brasil Apesar da derrota por 1 a 0 diante do Brasil, a imprensa croata elogiou, nesta quarta-feira, o desempenho da seleção local na partida de estréia pelo grupo F do Mundial. "Somos valentes", destacou em manchete do jornal Jutarnji List, reconhecendo que "apesar da derrota pelo placar mínimo, demonstramos que sabemos defender e também como atacar a equipe que está jogando o futebol mais espetacular do mundo". Por sua vez, o matutino Sportske Novosti destacou que, levando-se me consideração a atuação apresentada contra o Brasil, os croatas têm todo o direito de ficarem otimistas para os jogos que ainda restam pela chave, contra Japão e Austrália. "Foi uma derrota que nos deixa orgulhosos. Agora sabemos que estamos preparados e que temos recursos", ressaltou. "A Croácia deixou o Estádio Olímpico de cabeça erguida e, agora, pode pensar com otimismo nos próximos jogos". Em entrevistas a meios de comunicação croatas, o técnico da seleção, Zlatko Kranjcar, disse que "em muitos momentos do jogo nos apresentamos de igual para igual contra os brasileiros". E ressaltou: "Infelizmente, uma equipe tão forte como a brasileira castiga o mínimo erro", afirmando que a Croácia tem condições de superar tanto Austrália como Japão. "Acho que mostramos a nossa capacidade e estou convencido de que passaremos às oitavas-de-final". A próxima partida da Croácia será no próximo domingo, contra o Japão, em Nuremberg. Como as duas seleções foram derrotadas na primeira rodada da chave, outro mal resultado poderá resultar na eliminação do Mundial.