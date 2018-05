Imprensa destaca fim do ciclo do Barça após semana trágica e critica Messi

BARCELONA - A derrota na final da Copa do Rei para o arquirrival Real Madrid, por 2 a 1, gerou críticas da imprensa espanhola e também da italiana sobre o Barcelona. Todos falam do "fim do ciclo" desta equipe e questionou o futebol apático da estrela maior da equipe, o argentino Lionel Messi.

"Este ciclo acabou. Que comece outro", foi a manchete do diário Sport, com uma foto de Messi com as mãos na cintura e cabisbaixo. "O gol de Bartra foi insuficiente diante dos rápidos contragolpes de Di María e Bale. O Barcelona precisa de uma profunda renovação, desde o técnico a vários craques. Messi teve outra noite infeliz", escreveu o jornal catalão. E foi além: "Certidão de óbito."

O Mundo Deportivo também não poupou críticas ao Barcelona. "Que porrada", destacou. O jornal preferiu colocar uma foto de Neymar sentado, incrédulo, e o técnico Gerardo Martino com olhar perdido.

"O Barcelona fecha sua semana trágica com a terceira derrota seguida na final diante do Real Madrid", é um dos destaques do texto. E nada de poupar Messi. "Messi segue desaparecido e sem gols."

Tradicional jornal esportivo da Itália, a Gazzetta dello Sport destacou que a decisão em Valência mostrou "um apagado" Messi e quem decidiu foi "o monstruoso" Bale. "É o adeus da era do Barcelona", enfatizou, citando ainda o camisa 10 azul grená. "Desaparecido."

Os italianos, em contrapartida, rasgaram elogios para Bale e o técnico Carlo Ancelotti, que desencantou contra o Barcelona após 10 anos, ou quatro derrotas e três empates no período. "Rei Ancelotti, festa com Bale e cai a cortina do Barcelona", foi a manchete.