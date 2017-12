Imprensa equatoriana exalta a LDU A imprensa equatoriana deu grande destaque nesta quinta-feira à vitória por 2 a 1 da Liga Deportiva Universitária (LDU) sobre o Santos, em plena Vila Belmiro, pelas quartas-de-final da Copa Sul-americana. Vários jornais apontam que a vitória da LDU é um marco na história do clube equatoriano, que terá como adversário nas semifinais o Bolívar, de La Paz. O jornal "El Comercio" teve como manchete "Liga conquista uma vitória histórica e passa às semifinais da Copa Sul-americana". A publicação também dedica espaço ao atacante colombiano Elkin Murillo, que selou a merecida vitória com um gol a três minutos do fim da partida, em uma jogada de contra-ataque. Ele passou por dois zagueiros do Santos antes de chegar ao goleiro Mauro e marcar o gol. Segundo o jornal, também se destacaram o meia Aguinaga, "um mito vivo do futebol equatoriano", e o goleiro Jacinto Espinoza, com boas defesas durante o jogo. Para o "Hoy", a equipe equatoriana literalmente superou o Santos nos dois jogos. O "La Hora" disse que "na casa do Rei Pelé, o LDU venceu o Santos com ordem, bom futebol, eficácia e até com sorte, classificando-se pela primeira vez às semifinais da Copa Sul-americana". O "El Universo" destaca que o "LDUQ conquistou ontem à noite uma vitória inédita e histórica em terras brasileiras", elogiando o meio-campo Alex Aguinaga, o goleiro Jacinto Espinoza e os atacantes Franklin Salas e Elkin Murillo.