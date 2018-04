Imprensa espanhola critica Douglas: 'Erros próprios de infantil'

A contratação de Douglas pelo Barcelona sempre gerou controvérsias no Brasil. Criticado pela torcida do São Paulo quando ainda atuava no Brasil, o lateral-direito passou a ser alvo da mídia catalã, que reprovou de forma brusca mais uma atuação do brasileiro. Douglas atuou como titular na goleada por 4 a 0 do clube espanhol frente ao Huesca, pela Copa do Rei.

Principal jornal de Barcelona, o Mundo Deportivo usou da ironia para criticar a atuação do jogador brasileiro. "Maltratar Douglas pelo seu nível futebolístico que não é apto para uma equipe do nível e da exigência do Barcelona seria injusto".

De acordo com o autor do texto, que cita outros brasileiros que não deram certo no clube, as críticas devem ser direcionadas à diretoria. "Sua partida contra o Huesca certificou o errôneo critério, excessivo e desnecessário risco de quem bancou um jogador que junto a Cleo (ex-Inter), Keirrison e Henrique engrossará a galeria dos horrores atribuídos não aos contratados, mas a quem os contratou".

Outro jornal da Catalunha, o Sport deu ainda mais destaque para o desempenho insatisfatório de Douglas. "Mostrou vontade, mas se viu pouco entrosamento com seus companheiros na defesa azul grená e quando buscou o ataque, seus passes não encontravam destinatário. Só dois dos cinco que tentou foram acertados".

O momento mais marcante para o Sport foi um passe errado dado por Douglas no pé do atacante adversário. "Douglas combinou boas jogadas na defesa com erros mais próprios de um infantil, como um passe errado que terminou em um perigoso ataque dos jogadores do Huesca."

Já o Marca, tradicional periódico de Madri, foi um pouco mais brando e afirmou que o lateral-direito que veio do São Paulo melhorou em seu segundo jogo pelo Barcelona. " Foi a segunda partida de Douglas. O brasileiro melhorou de sua atuação anterior, mas ainda está longe do que se espera dele". Anteriormente, o jogador havia atuando frente ao Málaga, pelo Campeonato Espanhol.

Última contratação do Barcelona na janela de transferências, Douglas custou 4 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) aos cofres do time catalão. Caso o jogador atinja um determinado número de partidas, o clube terá de pagar mais 1,5 milhão de euros (R$ 4,4 milhões) ao São Paulo.