Imprensa espanhola discute o futuro de Ronaldinho Gaúcho

O destino de Ronaldinho Gaúcho é um dos principais assuntos desta sexta-feira na imprensa esportiva espanhola, com o jornal catalão Sport afirmando que o empresário Roman Abramovich sacou o talão de cheques para convencer o brasileiro a trocar o Barcelona pelo Chelsea. "Contrato de ouro" é a manchete do diário. Segundo o jornal, "a oferta do Chelsea transformaria 'Ronnie' no jogador mais bem pago do mundo, à frente de Terry e Shevchenko". O craque receberia "45 mil euros por dia, 315 mil por semana, 1,35 milhão por mês e 16,2 milhões em um ano [cerca de R$ 40 milhões]". O Mundo Deportivo, por sua vez, publica uma entrevista exclusiva com Henk ten Cate, auxiliar técnico do Chelsea. "Estão mentindo para afundar 'Ronnie'", afirma o holandês. "Um jornal escreveu que eu falei com ele para trazê-lo para o Chelsea, mas isso é totalmente falso. Há mais de um ano que não falo com Ronaldinho e ninguém no clube me perguntou por ele", explica Ten Cate.