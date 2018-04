Imprensa espanhola ressalta bom momento de Robinho

A imprensa esportiva espanhola destacou na edição desta terça-feira a boa fase do atacante brasileiro Robinho, do Real Madrid. Além disso, a mídia deu destaque para as provocações do jogador ao Barcelona. O jornal Marca reproduziu declarações de Robinho, que está no Brasil se preparando para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, nas quais provocou a equipe do companheiro de seleção e meia-atacante Ronaldinho Gaúcho. "Vejo o Barça pelo retrovisor", disse Robinho, em referência à diferença de quatro pontos que separa o líder Real Madrid, com 28, do Barcelona, que ocupa a terceira posição do Campeonato Espanhol. O jornal As estampou na capa uma grande foto de Robinho e suas declarações que mostram um bom relacionamento com o técnico do time, o alemão Bernd Schuster, e com a torcida espanhola. "Schuster soube me entender", afirmou o jogador, que garantiu ter ficado emocionado ao ver os torcedores presentes no Santiago Bernabeu de pé após a vitória do Real Madrid por 4 a 3 (com dois gols de Robinho) sobre o Mallorca, no domingo.