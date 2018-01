Imprensa espanhola se rende a Ronaldo Visto com certa desconfiança até bem pouco tempo atrás, o atacante Ronaldo se transformou em unanimidade na imprensa espanhola, depois dos três gols marcados contra o Manchester United, na Inglaterra, que deram ao Real Madrid uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Os principais jornais do país trataram o brasileiro como a um autêntico herói. "Ronaldo reina em uma partida gloriosa", diz o título do diário "El País". "Ronaldo reviveu seus dias gloriosos, quando ninguém conseguia marcá-lo. Se ainda havia alguma dúvida, sua resposta foi eloqüente em Old Trafford. Marcou os três goles do Real Madrid, o último deles, com uma violência tal, que deixou mudo o estádio por um instante?, escreveu o jornal. A manchete do ?ABC? foi clara: "Ronaldo decide uma elimatória grandiosa". O jornal esportivo ?AS? vai mais longe: "Deus salve Ronaldo". A principal chamada do "Marca" diz: "É show de ?Ro?. O Real Madrid perdeu o jogou por 4 a 3, mas como havia vencido a partida de ida por 3 a 1, se classificou para a próxima etapa da Liga dos Campeões pelo saldo de gols.