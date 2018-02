Imprensa esportiva espanhola destaca Ronaldinho Gaúcho O rosto de Ronaldinho Gaúcho aparece na primeira página das principais publicações da imprensa esportiva espanhola neste sábado. Vários jornais dedicaram especularam sobre o futuro do craque do Barcelona. O As radicalizou: "Barça cogita vender Ronaldinho Gaúcho", afirma, acrescentando que o jogador seria vendido por 100 milhões de euros (cerca de R$ 276 milhões) e substituído por outro astro, Cristiano Ronaldo, atacante português que está no inglês Manchester United. Já o Sport traz em destaque a declaração do atacante sobre suas últimas atuações. "As críticas me motivam", disse, referindo-se aos ataques que vem recebendo por conta dos recentes tropeços do Barça no Campeonato Espanhol em que, aliás, é líder. O El Mundo Deportivo ressalta que "Ronaldinho Gaúcho pede o apoio da torcido catalã" e o apelo do jogador: "Esperamos que a torcida jogue conosco nos maus momentos". Em sua capa, o Marca traz a manchete: "O craque promete ´trabalhar mais´".