Imprensa européia critica a Seleção O empate em 2 gols do Brasil com o Japão pela Copa das Confederações também rendeu críticas ao time brasileiro nos jornais internacionais. O espanhol Marca afirma que a Seleção Brasileira só jogou futebol por meia hora e quase saiu derrotada ao ser ?complacente? no final da partida. O francês L?Équipe diz que, apesar de ser brilhante em alguns momentos do jogo, o Brasil acabou passando para as semifinais do torneio por um ?buraco de camundongo?. E na própria Alemanha, onde a competição está sendo realizada, o Süddeutsche Zeitung diz que ?aos poucos a letargia foi tomando conta dos brasileiros? durante o jogo.