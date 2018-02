Imprensa européia diz que Mourinho está de saída do Chelsea O caso de amor entre o técnico português Jose Mourinho e o Chelsea parece que logo chegará ao fim. Alguns órgãos da imprensa européia afirmam nesta sexta-feira que o polêmico comandante dos ´Blues´ ficou muito insatisfeito com a política de não contratar nenhum jogador para reforçar o time londrino na janela de inverno do mercado europeu. "Acabou. Vou embora no final da temporada. Só não sei para onde", confidenciou Mourinho a um amigo, de acordo com o diário inglês The Sun. O estopim para o divórcio aconteceu após o empate do Chelsea contra o inexpressivo Wycombe (da quarta divisão inglesa) por 1 a 1 pela Copa da Liga Inglesa, na última quarta-feira. Na entrevista coletiva depois da partida, Mourinho disse que pediu por reforços e teve seu pedido sumariamente negado pela direção do clube. "O Chelsea não é meu, eu sou só o técnico, mas não me agrada a idéia de ter um elenco exatamente igual ao que iniciou a temporada", disparou. A briga entre Mourinho e o dono do clube inglês, o milionário russo Roman Abramovich começou quando o português pediu a contratação do atacante espanhol David Villa, do Valencia, para substituir o ucraniano Andriy Shevchenko, aposta de Abramovich que custou milhões de euros aos cofres do Chelsea e que até agora não ´desencantou´ no futebol inglês. De acordo com o italiano Gazzetta Dello Sport, o Milan pode ser o destino de Mourinho. O clube milanês passa por uma má fase - é somente o 12.º colocado do Campeonato Italiano - e rumores da saída do técnico Carlo Ancelotti já são vêm sendo vinculados na imprensa local há algum tempo. Aliás, tanto o The Sun, quanto a Gazzetta Dello Sport apontam o francês Didier Dechamps, atual treinador da Juventus, como o suposto substituto de Mourinho. O ex-capitão da seleção francesa campeã mundial em 1998 já é conhecido em Stanfor Bridge, pois atuou como jogador dos ´blues´ na temporada 1999/2000. A frente do Chelsea, o treinador português foi bicampeão inglês e conquistou uma Taça da Liga Inglesa.