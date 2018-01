Imprensa exalta Messi e compara seu gol ao de Maradona Depois de marcar um dos gols mais belos do ano, na vitória do Barcelona sobre o Getafe por 5 a 2 pela Copa do Rei, o meia-atacante Lionel Messi foi muito elogiado pela imprensa mundial. O lindo lance criado pelo atleta de apenas 19 anos foi comparado ao de Diego Maradona, que aconteceu na Copa do Mundo do México, em 1986. O site do jornal espanhol Marca estampou na sua manchete "Messidona", trocadilho da união dos nomes de Messi e Maradona. O gol do camisa 19 do Barça chamou tanta a atenção que o diário madrileno faz uma enquete perguntando qual dos gols foi o mais bonito. Já o As, também da Espanha, estampou: "A noite do Messias". A publicação também fez um relato com os gols dos dois jogadores argentinos. "Messi se viste de Maradona", disse, lembrando a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra nas quartas-de-final do Mundial de 86 - os argentinos ficaram com o bicampeonato ao baterem na decisão a Alemanha. O italiano La Gazzetta dello Sport, o francês L´Equipe e o português A Bola seguiram a mesma linha. Para o catalão Sport, a obra de arte de Messi foi uma homenagem ao maior ídolo do futebol argentino, que está internado numa clínica em Buenos Aires por causa de problemas causados devido ao excessivo consumo de bebidas alcoólicas - Maradona já havia ficado 13 dias num outro hospital, também neste ano, por causa de uma hepatite tóxica aguda. O argentino Olé foi mais simples ao colocar na sua manchete: "Como o de Diego". Segundo o diário, Messi anotou um gol antológico. "Genial, fenomenal e estupendo. Todos esses adjetivos enaltecem o gol como o de Messi anotado hoje [quarta-feira] sobre o Getafe", comentou a publicação portenha. O site do Barcelona também não poderia deixar de elogiar o gol do seu jogador e publicou uma matéria com o seguinte título: "Do Azteca ao Camp Nou", referindo-se ao estádio onde Maradona e Messi anotaram os golaços, respectivamente. "Mais de 20 anos depois a história se repete", comentou a página oficial do clube catalão, que também contou com os belos lances e gols de Maradona no início da década de 80, antes de o jogador tornar-se ídolo no Napoli, da Itália.