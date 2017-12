Imprensa faz lista de espera para cobrir estréia do Brasil Cerca de 800 jornalistas estão em lista de espera para conseguir uma credencial para o jogo de estréia do Brasil, contra a Croácia, na próxima terça-feira, em Berlim. O diretor de comunicações da Fifa, Markus Siegler, disse neste sábado que o primeiro jogo da seleção brasileira superou todas as previsões da entidade. O representante da Fifa afirmou ainda que a partida entre Argentina e Holanda, marcada para o dia 21, em Frankfurt, também apresentou grande interesse por parte da imprensa mundial, com uma lista de espera de cerca de 600 profissionais. Com isso, Siegler fez uma solicitação a todos os meios de comunicação para que devolvam ou cancelem as entradas que não pretendem utilizar, chegando a ameaçar aqueles que se negarem a fazê-lo com represálias.