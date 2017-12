Imprensa francesa diz que time recuperou espírito de 1998 A classificação da França às quartas-de-final da Copa do Mundo, depois da vitória de virada sobre a Espanha por 3 a 1, deixou a imprensa do país eufórica com o futuro da seleção no Mundial da Alemanha. Todos os meios de comunicação franceses destacam que o time comandado em campo pelo meia Zinedine Zidane recuperou o espírito de 1998, quando a equipe conquistou a Copa disputada em casa. O adversário nas quartas-de-final é, por coincidência, o mesmo da decisão de oito anos atrás, no Stade de France: a seleção brasileira. "A partida contra a Espanha recordou os mais belos momentos da seleção francesa e o espírito que o time apresentou recorda as conquistas de 1998 e 2000 (Eurocopa)", disse o jornal France Soir. "Seis anos depois, o antigo amor pelo que tanto havíamos chorado regressou. Estávamos com saudade", informou, na edição desta quarta-feira, o mesmo diário. O jornal esportivo L´Equipe, cuja primeira página tem como título "Le Bonheur" (A Felicidade), destacou que os Bleus (como os jogadores são conhecidos), impressionantes e controladores do jogo como em seus mais belos momentos, eliminaram de forma magnífica a Espanha. O diário disse ainda que no sábado, em Frankfurt, a França enfrentará o Brasil em uma partida de quartas-de-final magnífica.