Imprensa inglesa não condena Beckham A imprensa inglesa não massacrou David Beckham por causa do pênalti perdido na derrota de domingo para a França, por 2 a 1, na estréia na Eurocopa. O tratamento dado ao jogador do Real Madrid foi muito mais brando do que o de 1998, quando ele foi expulso infantilmente no jogo das oitavas-de-final da Copa do Mundo em que a Inglaterra perdeu nos pênaltis para a Argentina e foi eliminada. As críticas não foram tão pesadas por causa da declaração dada por Beckham assumindo a culpa pela derrota - a Inglaterra vencia por 1 a 0 e faltavam 18 minutos quando ele errou o pênalti. Os jornais deram destaque à frase do camisa 7 e quase todos usaram uma foto em que ele aparece escondendo o rosto com as mãos depois da defesa de Barthez. O ex-jogador alemão Franz Beckenbauer, que está comentando a Eurocopa para um tevê de seu país, acha que Beckham não deveria ter cobrado o pênalti. "Barthez jogou com ele no Manchester e sabe como ele gosta de bater. Outro jogador deveria ter feito a cobrança." O zagueiro Silvestre, que também joga no Manchester, confirmou a tese de Beckenbauer. "Barthez sabia que Beckham gosta de bater naquele canto."