Imprensa internacional destaca 'Lado B' de Messi e Cristiano Ronaldo

A Argentina empatou em 1 a 1 com a Bolívia pelas eliminatórias da Copa de 2014. Portugal não saiu do zero a zero com a Bósnia no duelo de ida da repescagem para a Euro 2012.

Foi o necessário para, mais uma vez, dois dos maiores jogadores do mundo serem questionados: Messi e Cristiano Ronaldo.

Por que, afinal, o Messi da Argentina não é o Messi do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, por Portugal, não é mesmo do Real Madrid?

Esses questionamentos voltaram à tona na imprensa internacional após os maus resultados da semana passada e em razão dos jogos desta terça-feira. Portugal reencontra a Bósnia, e a Argentina enfrenta a Colômbia.

"Nem Messi nem Cristiano são profetas em sua terra", diz a edição eletrônica do AS, da Espanha, que cita uma diferença entre os dois: enquanto em Portugal, o país está com Cristiano Ronaldo, Messi é visto com desconfiança por seus compatriotas.

Já o Marca, também da Espanha, retrata o inferno astral, e os insultos, que Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid, sofreu na Bósnia.

O Olé, da Argentina, ouviu Bolívar, volante do Tolima, que nesta terça-feira será o possível marcador de Messi na partida entre Colômbia e Argentina, que será disputada em Barranquilla. E o colombiano se saiu com essa: "Messi é um jogador comum."