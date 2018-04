Imprensa italiana diz que Adriano acertará com o Arsenal

O atacante brasileiro Adriano, da Inter de Milão, pode ser emprestado ao Arsenal, da Inglaterra, assegura nesta sexta-feira a imprensa esportiva italiana. Adriano, que nesta sexta ou sábado deve voltar ao Brasil para se preparar fisicamente em um centro de recuperação, deixaria Milão "apenas por empréstimo, pois Massimo Moratti [presidente do Inter] segue convencido de que o atacante brasileiro não é uma causa perdida", assinala o jornal La Gazzetta dello Sport. O diário assegura que existe um grande interesse do Arsenal por Adriano, pois o clube "precisa de um homem de peso no ataque". O empréstimo de Adriano ao clube londrino possibilitaria ainda uma troca pelo volante brasileiro Gilberto Silva ou o meia checo Tomas Rosicky, segundo a publicação. De acordo com o jornal, a Inter de Milão teria maior interesse por Gilberto Silva, por se tratar de um "homem com experiência, classe e personalidade", o "ideal para uma mudança" na equipe.