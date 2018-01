Imprensa italiana empolgada com vitória da Azurra Extasiada após a classificação, nesta terça-feira, para a final da Copa do Mundo, a imprensa italiana destacou a luta de seus jogadores e a guerra de nervos por conta do episódio da suspensão do meia Torsten Frings. "Entramos em campo sendo xingados de parasitas e mesmo com toda a pressão da torcida alemã, vamos para Berlim", escreveu o Corriere Dello Sport, que mesmo assim exaltou as qualidades do técnico da Alemanha. Jürgen Klinsmann "que sempre respeitou o Campeonato Italiano e fez sua seleção entrar em uma nova era". A Gazzetta dello Sport foi mais enfática: "A mais bela de todas! Fantástica! Maravilhosa! A Itália cozinhou a Alemanha", exaltou em sua manchete. O texto do diário italiano destacou o tabu entre as duas seleções e que o volante Gattuso até havia sonhado que Del Piero - autor do segundo gol da Azzurra - entraria em campo e faria um gol. O Corriere della Sera chamou a atenção para a campanha da Itália. "Empreitada mundial, a Itália está na final", estampava em seu site, que descreveu o jogo como "uma batalha vencida com grande empenho por quem nunca desistiu do gol."