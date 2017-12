Imprensa italiana reverencia Ronaldo A imprensa italiana deu grande destaque a atuação do atacante brasileiro Ronaldo, na vitória sobre o Verona, na quarta-feira, por 3 a 0. As principais publicações jornalísticas do país exaltaram, nesta quinta-feira, o retorno definitivo do ?fenômeno? e o reencontro dele com os gols. Ronaldo (2) e Vieri marcaram os gols e ajudaram o time a assumir a liderança do Campeonato Italiano, com 31 pontos. ?Hurra, Ronaldo?, é a manchete de primeira página do jornal La Gazzetta dello Sport seguida de uma longa entrevista com o jogador, onde ele garante ter planos ambiciosos para as próximas partidas. O diário romano Corriere dello Sport deu amplo espaço para a boa participação do brasileiro no jogo com o seguinte título: ?Maravilhoso Ronaldo?. O La Repubblica também deu a boa-nova na primeira página, mas preferiu dividir a glória do jogador brasileiro com seu parceiro de equipe. ?Voa Inter de Ronaldo e Vieri? e segue elogiando: ?Um gol a la Ronaldo e outro de cabeça, e muito mais, sempre com genialidade e humildade, um jogador realmente fantástico?. Já o Il Messaggero acredita que se Ronaldo continuar jogando como nas últimas partidas, ninguém poderá superar a Inter. ?A Inter é a verdadeira candidata ao ?scudetto?, levado por um magnífico Ronaldo, que voltou a apresentar as qualidades que o converteram, primeiro no Barcelona, e depois na equipe italiana, no melhor jogador do mundo?. Site - Em seu site oficial (r9ronaldo.com), Ronaldo garantiu que está de volta aos velhos tempos e não poupou elogios ao técnico Héctor Cúper. ?O segundo gol saiu como nos velhos tempos, relembrou o meu estilo e todos sabem que sempre gostei de fazer gols assim?. O atacante ainda foi modesto ao comentar o primeiro gol da partida. ?De cabeça eu não sou tão bom e o primeiro gol foi uma surpresa pra mim também?. Ao final de seu depoimento, o ?fenômeno? dedicou parte de sua recuperação ao treinador argentino. ?Agradeço a confiança de Cúper. Agora estou muito bem e o mérito também é dele por ter me controlado bem durante esses seis meses?, finalizou. O ex-jogador Zico, ídolo de Ronaldo, concedeu extensa entrevista ao site oficial da Internazionale de Milão (inter.it) e revelou que ligou para parabenizar o atacante logo após o final do jogo contra o Verona. ?Foi questão de tempo para ele voltasse a ser o titular da Inter. É um grande campeão e um exemplo para o esporte, mas agora não pode relaxar e deve fazer tudo com a simplicidade que já conhecemos?, disse. Sobre o retorno de Ronaldo à seleção brasileira e, sobretudo a sua participação no Mundial de 2002, Zico foi otimista. ?Apesar de ver a Argentina e a França como favoritas ao título da Copa do Mundo, creio que Vieri e Ronaldo serão protagonistas no torneio e ajudarão muito suas equipes?. O ex-jogador também elogiou o técnico Héctor Cúper pela escalação ?oportuna? de Ronaldo. ? Ele merece meu respeito. Soube escalar Ronaldo no momento exato, tem coragem e bom senso?.