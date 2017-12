Imprensa japonesa recebe a Croácia na Alemanha Akira Hotta, Koike Kazuyuri, Kasuo Yoshida, Tarumi Tamada e Yoshiki Yasumoto estavam ansiosos nesta quinta-feira à tarde, no Aeroporto de Hannover. Eles são jornalistas, precisavam mandar informações em tempo hábil para seus jornais e emissoras de TV e nada de a seleção da Croácia chegar. Croácia? Não, não há engano. No desembarque em solo alemão, os jogadores do primeiro adversário do Brasil na Copa foram recepcionados por mais de duas dezenas de jornalistas japoneses. E por dois croatas. O interesse dos nipônicos pelos adversários do time de Zico no Mundial, se não pode ser considerado um fenômeno é, pelo menos, algo curioso. Ou não? ?Não vejo nada de curioso. No Japão isso é normal. Acompanhamos de perto e com grande interesse os adversários da seleção. Todas as empresas de comunicação investem, pois o futebol é muito popular no meu país. Só para você ter uma idéia, no jogo entre Japão e Croácia devemos ter 60% de audiência", disse ao Portal Estadão Akira Hotta, operador de câmara da TV Asahi. Yoshiki Yasumoto, chefe da equipe, também encara com naturalidade tamanho interesse. Seu raciocínio é lógico: se milhões de espectadores irão assistir aos jogos do Japão na Copa, então eles também querem saber tudo sobre os adversários. Quem são os jogadores, como pensam, o que acham de disputar uma Copa, o que acham da seleção japonesa... ?Tentamos levar o máximo de informação possível para eles." Essa tentativa fez os japoneses disputaram quase a cotoveladas o espaço na zona mista improvisada nesta quinta em plena pista do aeroporto de Hannover. Todos ávidos por algumas palavras dos poucos jogadores que se propuseram a falar, com o meia Nico Kranjcar e o goleiro Didulica, além do técnico Zlakto Kranjcar. ?Qualquer declaração é interessante para o público", considera Yasumoto. E os croatas? Bom, um dos dois que estavam no aeroporto não se fez de rogado: ?Não me surpreende nem chateia o fato de ter tantos japoneses aqui e nenhum jornalista croata. Eles com certeza estão no avião com a delegação. Nós, croatas, formamos uma família", rebateu um simpático, mas desconfiado, cidadão de Zagreb chamado Mattheus (?only Mattheus). Detalhe: poliglota, ele estava no aeroporto acompanhando os japoneses, que os contrataram como tradutor. Outro detalhe: no avião da Croácia não havia jornalistas. Já os japoneses se sentiram em casa. Fizeram entrevistas, tiraram fotos, muitas fotos e por várias vezes armaram rodinhas para tentar descobrir quem era o jogador fotografado. Enquanto isso, a seleção da Croácia foi para o Hotel Holliday Inn, em Wolfsburg, a cerca de 70 quilômetros de Hannover. O Portal Estadão também foi e, lá chegando, finalmente encontrou alguns jornalistas croatas. E também vários japoneses, que se hospedaram no mesmo hotel, ?para ficar perto dos fatos", como eles definiram.