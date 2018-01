Imprensa mexicana celebra a vitória A imprensa mexicana celebrou hoje, até com um certo exagero, a vitória da seleção do México ontem sobre o Brasil, por 1 a 0, pela Copa América. As manchetes dos jornais mexicanos estampavam adjetivos como ?histórico?, ?bombástico? e ?magnífico?. O jornal Reforma, por exemplo, afirmou que o gol de Jared Borguetti ?selou um trunfo histórico do México na Copa América?. O jornal Esto, por sua vez, afirma que a vitória rompeu o tabu da seleção mexicana, que não conseguia vencer o Brasil na competição. Na Colômbia, o jornal El Tiempo de Bogotá disse que a seleção brasileira é uma ?equipe pobre, sem ordem, nem futebol?, e destacou que o México jogou com amor à camisa.