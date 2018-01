Imprensa mexicana festeja vitória "histórica" do Chivas A vitória por 2 a 1 do Chivas Guadalajara sobre o São Paulo, na noite desta quarta-feira, foi comemorada como um feito para entrar para a história do futebol mexicano. "Histórico!", em letras garrafais, estampou o jornal Récord, especializado em esportes, que lembrou o fato de esta ser a primeira vitória de um time mexicano em território brasileiro. "Foi ao Morumbi e derrotou os campeões do mundo, que estavam havia quase 20 anos sem perder em casa", destacou o diário. "Épicas", "Benditas Chivas" e "Façanha" foram outras manchetes publicadas em jornais mexicanos. O São Paulo não perdia um jogo no Morumbi pela Libertadores desde 1987, quando caiu, também por 2 a 1, diante do Colo-Colo, do Chile.O resultado fez o Chivas disparar na liderança do Grupo 1, com 10 pontos, quatro a mais que o São Paulo.