Imprensa mundial critica atuação do Brasil na estréia na Copa Não foi só no Brasil que a seleção deixou os torcedores frustrados. Nos sites dos principais jornais pelo mundo a equipe comandada por Carlos Alberto Parreira foi atacada devido à má atuação na vitória sobre a Croácia, por 1 a 0, na estréia na Copa do Mundo da Alemanha. Já o meia Kaká, auto do gol solitário, foi muito elogiado. O argentino diário Olé, que sempre ironiza os seus principais rivais, estampa em sua página eletrônica "Brasil, com susto". "Os pentacampeões não funcionaram como equipe e dependeram exclusivamente das jogadas individuais. Os europeus estiveram muito perto do empate". A dupla de zaga foi a mais atacada, sendo tachados de "frouxos". A edição espanhola Marca destacou a ausência de um futebol empolgante e ironizou a campanha publicitária envolvendo diversos atletas brasileiros: "Brasil ganha sem seu ´jogo bonito´". Em seu texto, disse que "os campeões desfrutaram de um futebol medíocre". Mas o jornal madrileno fez elogios ao meia do Milan, pretendido pelo Real Madrid: "uma genialidade de Kaká". O francês L´Equipe, sempre apaixonado pelo futebol brasileiro, foi mais contido em suas críticas e manchetou: "O Brasil da precisão". "Em busca do título, a seleção brasileira se contentou com o mínimo contra a valorosa Croácia. No site da BBC, o tetracampeão Leonardo, que está comentando os jogos do Brasil pela rede britânica, atacou Ronaldo. "Ele precisa estar em melhores condições para jogar, porque hoje (terça-feira) foi muito mal. Ele teve apenas um momento memorável". "O cenário foi montado para Ronaldo fazer história. O atleta do Real Madrid estava fazendo seu centésimo jogo por seu país e precisava de apenas um gol para superar Pelé como o maior artilheiro do Brasil em Copas. Apesar disso, ele foi substituído após uma performance letárgica". Nos Estados Unidos, o New York Times frisou a vitória do time de Parreira. "Kaká marcou aos 44, e os defensores do título ganharam sua oitava partida seguida em Copas, um recorde". O também inglês The Times colocou apenas o resultado da partida e também cutucou o camisa 9 brasileiro. "Favoritos do torneio falham na tentativa de impressionar, enquanto Ronaldo fica fora do seu normal". O italiano La Gazzetta dello Sport enalteceu o desempenho de Kaká, que atua no campeonato local. "Brasil, basta a magia de Kaká". "O campeão sofre para vencer a Croácia por 1 a 0 com um chute do fantástico do Milan, mas foi incapaz de apresentar um jogo condizente com a fama. Ronaldo irreconhecível".