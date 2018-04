Imprensa mundial exalta Ronaldo

O site do jornal espanhol Marca, especializado na cobertura do Real Madrid, pelo qual Ronaldo não foi tão brilhante, chama o brasileiro de "O melhor centroavante da história do futebol" e diz que seu corpo e suas pernas não mais obedeciam às ordens de seu cérebro.

Lembrando que o atacante encerra a carreira sem um título de Liga dos Campeões, apesar de ter jogado em quatro dos maiores clubes da Europa, o Marca diz que Ronaldo foi o melhor do mundo na arte de fazer gols. "Um atacante inimitável", garante.

Na Argentina, o diário Olé mostrou que a arte de Ronaldo suplantou qualquer rivalidade com os brasileiros. O site do jornal estampa nesta manhã a manchete: "Se vai um fenômeno", lembrando os feitos de "um dos maiores jogadores que deu o Brasil" ao futebol. O Olé destaca que a aposentadoria vem depois do fracasso corintiano em mais uma Copa Libertadores.

Já o francês L'Equipe, maior jornal francês, deu grande destaque ao adeus de Ronaldo. Por meio de uma cronologia em seu site que trazia o título "O fim de um fenômeno", pontuou a carreira do craque com 16 fotos que traziam longas legendas relembrando os principais momentos e feitos do jogador, pela seleção brasileira e pelos clubes pelos quais passou.

O La Gazzetta Dello Sport, principal jornal italiano, foi mais cético. Noticiou apenas que Ronaldo deve anunciar aposentadoria logo mais, mas a única homenagem que fez ao craque foi um álbum de fotos.

A BBC de Londres vai pelo mesmo caminho e coloca a notícia do adeus de Ronaldo em meio a outros "rumores" desta segunda-feira.

Nos Estados Unidos, onde o Fenômeno conquistou a sua primeira Copa do Mundo, o site da ESPN não dá destaque à notícia de sua aposentadoria.

