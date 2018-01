Imprensa peruana critica retranca A retranca do Peru diante da seleção brasileira foi muito criticada pelos comentaristas esportivos peruanos, que não pouparam o técnico Julio César Uribe. ?O pior Brasil de toda a história venceu um medroso Peru por 2 a 0?, disse o jornal Liberación. ?O medíocre Uribe admitiu que sua equipe foi extremamente cautelosa para evitar uma goleada diante do Brasil?, diz a crônica do jornal. O técnico, diz a reportagem, afirmou que ?era melhor perder por um gol do que por três ou quatro?. O jornal Comercio, por sua vez, abriu o seu caderno de esportes com a manchete ?Lamento Eterno?, e na página seguinte, ?Peru começou a sua despedida?. De acordo com o jornal, a seleção peruana não aproveitou as oportunidades e ?caiu diante de uma das seleções brasileiras mais pobres dos últimos tempos?. Para o jornal La República, a derrota para o Brasil praticamente eliminou o Peru. A manchete do jornal El Peruano pergunta: ?É o princípio de um novo adeus??