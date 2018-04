Imprensa peruana pede saída de Autuori Os dias do brasileiro Paulo Autuori no comando da seleção peruana de futebol parecem estar contados. Neste domingo - um dia depois da derrota por 3 a 1 para a Argentina pela 8ª rodada das elimiantórias da Copa do Mundo - os jornais peruanos foram unânimes em pedir a saída do treinador. "Hasta la vista Autuori" foi a manchete do jornal esportivo "El Bocón", enquanto o "Ojo" pergunta "Porque você não vai?" ao técnico brasileiro, que rompeu relações com a imprensa peruana desde a Copa América disputada no país, em julho passado. O "La República" disse que o Peru segue "ladeira abaixo" e critica o técnico por supostamente ter errado na escalação que mandou a campo contra a Argentina. "Procura-se técnico", destacou o "Peru.21", enquanto a publicação esportiva "Líbero" avisa: "Autuori se foi". A as críticas prosseguiram em outras publicações. "Seleção e Autuori fizeram outro papelão", afirmou o jornal "Expresso", que afirmou ainda que a derrota para a Argentina foi "um pontapé" e "a soma de todos os fracassos". Já o "El Comercio", um dos mais tradicionais da imprensa peruana, afirmou que a "Argentina passeou no Monumental" e disse que apesar do esforço dos jogadores no segundo tempo, "não fizemos nem cócegas à Argentina". O "Correo" diz que o Peru começou a despedir-se da Copa de 2006. A derrota do Peru ante Argentina gerou protestos dos torcedores que assistiram ao jogo no Estádio Monumental de Lima. Eles pediram a demissão de Autuori e a saída de vários jogadores, que consideram "pouco profissionais".