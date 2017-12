Imprensa peruana ressalta empate em Lima A imprensa peruana comemorou muito o empate, principalmente pela forma como foi conquistado. Os jornais mais sérios exaltavam o fato de sua seleção haver saído atrás e conseguido empatar com os campeões do Mundo. E os jornais sensacionalistas preferiram continuar provocando Ronaldinho. El Comercio, o principal jornal do país, traz um trocadilho em sua capa. "Señol" empate é o título, brincando com o apelido de Nolberto Solano, o "Ñol". Em seu caderno de esportes diz que o Peru conseguiu "un puntazo", um ponto de grande significado. Brincam também com a má partida de Ronaldinho, a quem deram nota 4 nas atuações. "No apareció el Fenómeno (que suerte) é a manchete da última página. O jornal tem também matérias elogiosas a Solano e pede que Ibãnez seja mantido no time titular. Expreso diz que foi "um empate com sabor de triunfo" e o Correo tem na capa a expressão. !Se pudo ganar!, dizendo que o Peru esteve perto da vitória. Ao lado, a denúncia de um possível escândalo do governo Toledo. Nas páginas internas, lamenta-se a ausência de Solano e Hidalgo contra o Equador. La Razón é o único jornal que não dá a principal manchete para o futebol. Denuncia que Jessica Paola Toledo, sobrinha do presidente Alejandro Toledo é funcionária pública, mas tem outro emprego em uma empresa privada. Para o futebol, a manchete é "!Grande Peru!". Internamente, a manchete é "Alma, coração e ponto." La República é o jornal que mais exalta a raça peruana. "Empate com qualidade e coragem", "Campeão do Mundo não pôde com o Peru", e "Peru teve uma muralha", referindo-se a Ibañez, foram as principais manchetes. A capa do caderno de esportes traz uma entrada dura de Solano em Zé Roberto, que está caindo ao chão. O título é obvio. "Pisando forte." Peru.21 tem na capa a manchete "Com alma, coração e vida", e a foto de Solano saindo para comemorar o seu gol, após vencer Dida. Mostra também que Autuori mantém o seu estilo de usar frases literárias para incentivar seus jogadores. "Existem homens que lutam um dia e são bons. Existem homens que lutam anos e são importantes E existem outros que lutam uma vida toda e são imprescindíveis. Agora, o Peru tem homens imprescindíveis, disse ele, repetindo uma frase de Bertold Brecht. A baixaria fica por conta de "Aja", com o título "Ibañez cortou os chifres de Ronaldo" e El Bocón que publica a foto de uma faixa segurada por um peruano onde está escrito "Ronaldo, tua mulher me persegue."