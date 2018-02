Imprensa portuguesa critica Felipão Luiz Felipe Scolari acordou neste domingo sob intenso bombardeio da imprensa portuguesa, por causa da péssima atuação da seleção nacional na derrota por 2 a 1 para a Grécia, sábado, na abertura da Eurocopa. Para preservar seus jogadores e ter um pouco de paz para pensar no que vai fazer para melhorar o time para o jogo de quarta-feira contra a Rússia, o treinador brasileiro impediu o acesso dos jornalistas à concentração. Na manhã deste domingo, os jogadores puderam receber a visita de seus parentes. E à tarde, houve um treino leve a portas fechadas. Os jornais criticaram duramente a equipe e o treinador. O tradicional A Bola foi irônico: "Queridos leitores, a boa notícia é que o time não tem como piorar. A má é que melhorar talvez não seja suficiente." É bem provável que Deco e Cristiano Ronaldo sejam titulares nas vagas de Rui Costa e Simão Sabrosa, mas o maior problema de Felipão é recuperar o ânimo dos jogadores e fazer com que formem um grupo. Figo, Rui Costa e Fernando Couto não suportam Deco por ele não ser português. Além disso, no jogo de sábado, Figo balançou a cabeça e ameaçou deixar o campo quando Cristiano Ronaldo cometeu o pênalti que originou o segundo gol grego.