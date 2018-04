Imprevistos atrasam chegada do Palmeiras em Teresina

A delegação do Palmeiras deveria desembarcar em Teresina, para a partida diante do Comercial-PI, às 21h20 da última terça-feira. No entanto, a forte chuva que caía na cidade e problemas elétricos na pista do aeroporto local fizeram com que a equipe desviasse sua rota e pousasse em Fortaleza.

Com isso, os palmeirenses chegarão à capital piauiense apenas nesta quarta-feira - em pouso previsto para as 14h45, após saída às 14 horas de Fortaleza -, o que deve atrapalhar a preparação para a partida, que acontecerá também nesta quarta, às 21h50, pela Copa do Brasil.

"Apesar de todos os problemas, conseguimos um hotel em Fortaleza, providenciamos todas as refeições e já deixamos tudo ajeitado para receber a delegação aqui em Teresina. A comissão técnica também trabalhou perfeitamente para que os jogadores não fossem prejudicados", explicou o gerente administrativo do Palmeiras, Sérgio do Prado.

O clube ainda informou que, por determinação da Infraero, empresa que administra os aeroportos do País, a delegação palmeirense vai deixar o avião direto para um ônibus na pista do Aeroporto de Teresina. O fato irá frustrar os torcedores que esperavam encontrar com os jogadores no saguão do local. Dezenas deles esperavam pela chegada dos atletas na noite de terça-feira e ficaram decepcionados com a alteração de última hora da rota do voo.

Veja também:

Palmeiras vai ao Piauí em busca de 'vitória gorda' nesta quarta-feira