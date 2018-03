Improvisado, Fla busca vaga na final Somente a classificação para a final da Copa do Brasil poderá apagar da memória dos torcedores a goleada imposta pelo Atlético-PR, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro carioca recebe o Sport, às 21h40, no Maracanã, precisando apenas de um empate para enfrentar o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Goiás, na decisão do título. O técnico Nelsinho Baptista foi obrigado a improvisar na formação da zaga. Fernando está machucado e André Bahia, suspenso. Com isso, só resta ao treinador o veterano Váldson. Seu companheiro será o volante Fabiano Eller, muito criticado na derrota para o Atlético-PR. Outro que está fora é o lateral-esquerdo Athirson, também suspenso. Cássio será o titular e terá a grande oportunidade de reconquistar a confiança da torcida, abalada desde a perda do pênalti na final da Copa Mercosul, contra o San Lorenzo (Argentina), em 2001. ?É uma chance de ouro. São duas partidas seguidas e tenho que aproveitar com muito empenho e determinação", afirmou o jogador, que também enfrentará o Paraná, domingo pelo Brasileiro, porque Athirson foi expulso contra o Atlético-PR. Desde que o atual titular da posição voltou ao clube, Cássio ficou encostado no Flamengo e chegou a ser emprestado ao Internacional, em 2002. Este ano, quase foi negociado, por duas vezes, com o Atlas (México). O meia Felipe, que não participou da última partida devido a dores musculares na coxa esquerda, tem retorno garantido. O jogador foi uma ausência sentida contra o Atlético-PR e é considerado peça fundamental no esquema de Nelsinho Baptista. O treinador vibrou com a volta do atleta.