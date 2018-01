Improvisado, Flu enfrenta Americano Após a eliminação do Torneio Rio-São Paulo, o técnico do Fluminense, Valdyr Espinosa, tem vários problemas para escalar a equipe contra o Americano, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca, no sábado, no Maracanã. Na lateral direita, o treinador precisa improvisar um jogador ou utilizar o esquema tático 3-5-2, pois Paulo César e Flávio estão contundios. O atacante Asprilla ainda não está totalmente recuperado das dores na coxa direita e é dúvida. O atacante Roni frisou que a equipe deve esquecer a eliminação e pensar somente na decisão do Carioca. Segundo o jogador, as cobranças da torcida, que o culpou pela eliminação da equipe, são compreensíveis. O jogador desperdiçou o pênalti que daria ao time a classificação para a final da competição. "Este é o momento de mostrarmos personalidade e a união da equipe." O atleta ainda afirmou que estava em condições físicas para cobrar a penalidade.