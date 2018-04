Incêndio na casa de Maradona Um incêndio atingiu, neste domingo, a luxuosa casa do astro argentino Diego Maradona, no Bairro Parque, em Buenos Aires. Uma ação de uma hora dos bombeiros impediu maiores prejuízos e nenhuma vítima foi registrada. O fogo se iniciou ao meio-dia, após um curto-circuito em uma sauna com hidromassagem. Segundo a polícia, estavam na residência Maradona, seu empresário Guillermo Coppola e alguns familiares. Na mesma região moram personalidades como a atriz e apresentadora de televisão Susana Giménez e o empresário e presidente do Boca Juniors, Mauricio Macri.