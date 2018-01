Incêndio no Morumbi assusta torcida Na saída das torcidas do Morumbi, depois do clássico, um grande susto. Um depósito de material de construção dentro do estádio foi arrombado e incendiado por um grupo de torcedores do Corinthians. A fumaça preta assustou os policiais que se mobilizaram para acabar com o incêndio o mais rápido possível. A Avenida Giovanni Gronchi, ao redor do estádio, teve de ser bloqueada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido, garantiu a Polícia Militar. O departamento de manutenção do São Paulo precisará fazer uma perícia no local para ver se houve danos maiores na estrutura do Morumbi. Os trabalhos de supervisão devem começar ainda nesta segunda-feira.