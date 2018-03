Incidente marca classificação do CSKA O CSKA se classificou para a final da Copa da Uefa ao bater o Parma por 3 a 0 nesta quinta-feira em Moscou, mas o time russo poderá ser punido pela entidade européia porque o goleiro da equipe italiana, Luca Bucci, foi atingido na cabeça por um foguete sinalizador. O brasileiro Daniel Carvalho fez dois gols; o outro foi marcado por Berezoutski. No primeiro jogo, houve empate sem gols. Na final, o CSKA enfrentará o vencedor de Alkmaar e Sporting, que se enfrentam ainda nesta quinta-feira. Bucci foi atingindo aos 20 minutos do primeiro tempo, quando a equipe russa já vencia por 1 a 0. Ele foi substituído por Sebastien Frey. Na Liga dos Campeoes, o goleiro Dida, do Milan, foi ferido no ombro por um foguete sinalizador disparado das arquibancadas. O jogo terminou com a vitória do Milan e a Internazionale acabou sendo punida pela Uefa.