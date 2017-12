Indaiatuba vê torneio de júniores Com dois jogos - Corinthians x Ponte Preta e Osan x Ituano - começa neste domingo, na cidade de Indaiatuba, a I Copa Osan I Gol de Futebol Júnior. A competição, promovida pelo Grêmio Recreativo Osan, do meia Silas, ex-jogador do São Paulo, terá a participação de oito equipes. Além das quatro que jogarão domingo, estão Guarani, Portuguesa de Desportos, Palmeiras e União São João de Araras. A final será no dia 16.