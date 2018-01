Indefinição marca futuro de Gamarra O zagueiro Gamarra ainda não sabe qual será seu futuro. O AEK, da Grécia, que havia feito anteriormente uma proposta ao Flamengo para comprar o passe do jogador, agora pretende negociar o empréstimo do craque. O zagueiro, por sua vez, diz que só sairá do clube se receber todos os salários atrasados; a diretoria rubro-negra, entretanto, só fará negócio com o clube grego se este pagar à vista. Deste modo, os dirigentes repassariam o valor do empréstimo ao zagueiro. Os dirigentes do Flamengo esperam, com o empréstimo do jogador, diminuir a alta folha salarial do clube. Só Gamarra recebe R$ 450 mil. A provável volta do lateral-esquerdo Athirson pode estar relacionada com a venda do atacante Adriano à Juventus, que deverá oferecer US$ 8 milhões pelo jogador.