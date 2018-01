Indefinição na reapresentação do Bota O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, aguarda um contato do presidente eleito, Bebeto de Freitas, para que a data da reapresentação dos jogadores seja definida. A princípio, o elenco retorna na próxima terça-feira, mas, caso não haja um representante da nova diretoria nesse dia, eles só voltam no dia 3 de janeiro de 2003. Bebeto de Freitas continua sem poder anunciar o nome do novo treinador, já que os estudos sobre as condições financeiras do clube ainda não terminaram. Ele ainda pretende decidir essa questão até o próximo dia 17.