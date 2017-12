Indefinição sobre diretor de futebol trava planejamento do Santos para 2018

Eleito presidente do Santos no sábado, José Carlos Peres está com o planejamento atrasado para a temporada 2018, a sua primeira à frente do clube, por causa da dificuldade encontrada nos últimos dias para definir o nome do novo diretor executivo de futebol.

Na última terça-feira, em entrevista coletiva ao lado do presidente Modesto Roma Júnior, com quem se reuniu para iniciar a transição de poder no Santos, Peres declarou que pretendia anunciar o novo executivo de futebol do clube no dia seguinte, destacando que precisava de uma definição rápida para dar os passos seguintes nas escolhas para a montagem do time para a próxima temporada.

Peres, no entanto, não conseguiu cumprir o seu objetivo, pois as negociações com dirigentes não têm avançado como imaginado. Nos últimos dias, nomes como os de Rui Costa, da Chapecoense, Diego Cerri, do Bahia, e Thiago Scuro, que trabalhou no Cruzeiro e hoje está no Red Bull Brasil, foram especulados, assim como o de Gustavo Vieira, filho de Sócrates. Nenhum acerto, porém, foi fechado.

Assim, as outras negociações do Santos para 2018 seguem travadas. O clube ainda não conseguiu apontar o nome do novo técnico, embora Peres já tenho feito elogios públicos a Zé Ricardo, hoje à frente do Vasco, e Jair Ventura, o treinador do Botafogo.

Além disso, o único reforço certo para a equipe em 2018 é o lateral-esquerdo Romário, que defendeu o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele, porém, teve a sua contratação negociada ainda pela gestão de Modesto. E Peres confirmou que vai oficializá-la nos próximos dias.

O impasse sobre a chegada de outros nomes, como os dos atacantes Robinho e Gabriel Barbosa, com passagens de sucesso pelo clube, e a permanência de jogadores em fim de contrato, como Ricardo Oliveira, permanece. E a situação não deve ser solucionada até que o Santos anuncie a chegada do seu novo diretor executivo de futebol.