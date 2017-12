Indefinições atrapalham o Santos Enquanto a diretoria do Santos não resolve quem será o técnico para a próxima temporada, o planejamento começa a ruir: com a aproximação das festas do final do ano, pode faltar tempo para as contratações necessárias para a realização da pré-temporada com o elenco quase completo. A demora está sendo justificada também pela indefinição do próprio calendário futebolístico do próximo ano, principalmente em relação ao Rio-São Paulo. Cabralzinho ainda não sabe se permanecerá no cargo, mas acha que o tempo está curto. "É preciso definir se o time será formado apenas por jovens, se terá alguns jogadores experientes para reforçar o elenco e buscar o equilíbrio ou, ainda, se haverá uma equipe composta de jogadores renomados". Isso, na opinião do treinador, é básico: "é preciso definir a filosofia que será adotada, para determinar o que é mais interessante para o clube". Hoje, as negociações não evoluíram. Há interesse por Vanderlei Luxemburgo, mas os dirigentes continuam negando que tenha havido algum contato com o treinador. Em relação a Cabralzinho, seu contrato vence dia 31 e, até lá, sua situação continuará indefinida. Ele confessa que essa situação o incomoda: "teria muita honra em continuar dirigindo o Santos, mas só me resta aguardar uma definição". Revelou que, enquanto isso não acontecer, não pode - "por uma questão de ética" - conversar sobre propostas que tem recebido".