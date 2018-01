Indefinido, Santos busca o milésimo gol Com o desfalque de Alex e Fabiano, o Santos enfrenta o Guarani neste sábado em busca de uma vitória para se manter entre os primeiros colocados. Leão só irá definir a equipe no vestiário, pois não gostou do resultado do coletivo desta sexta-feira, em que colocou Nenê no lugar de Fabiano. Nessa partida, a expectativa é de que o time marque o milésimo gol em campeonatos brasileiros e a torcida maior é de que o autor seja o capitão Paulo Almeida, que nunca marcou em sua carreira profissional. Leão não tem muitas alternativas para escalar a equipe. Na defesa, Preto deve substituir Alex e, no ataque, a situação fica mais complicada porque Ricardo Oliveira continua se tratando de contusão no joelho e William e Douglas, experimentados anteriormente, não agradaram ao treinador. Dessa forma, o mais provável é que escale Nenê, autor do gol da vitória quarta-feira contra o Independiente de Medellin. Mas avisou: "o Nenê, se for escalado, será meia-ofensivo". Isso abre oportunidade para Leão tentar uma nova experiência, com Elano atuando mais avançado, mas nesta sexta-feira o treinador revelou que o time não estava definido, nem armado. "Fiz uma observação e não gostei", disse ele. "Tenho que repensar e, para falar a verdade, ainda não sei como vai ser". Ele buscava um time mais harmonioso e não conseguiu esse efeito no coletivo. "O time é leve, de toque, mas precisa ser também objetivo". Para confundir mais, o treinador comentou que não gostou do treino, "mas não significa que não pode ser esse o time". CARTÃO - O sempre disciplinado Renato está vivendo um momento inédito em sua carreira: levou dois cartões amarelos seguidos e está pendurado. "Nunca fui suspenso em minha carreira e vou tentar continuar assim, embora seja difícil porque tem muito campeonato ainda pela frente". Ele entende que os cartões foram em conseqüência da interpretação dada pelos árbitros. "Agora, é tomar mais cuidado, mas como cartão é uma coisa do jogo, se precisar tomar o terceiro para ajudar o time, tomarei". Nesta sexta-feira, Pereira foi poupado do treino, por estar com o tornozelo inchado, mas tem presença garantida no jogo deste sábado contra o Guarani. Pouco antes do treinamento, André Luís procurou o técnico Leão para dizer que estava liberado para treinar sem bola, mas que poderia participar do coletivo. "Ele escutou uma série de coisas e, por isso, treinou com bola", contou o treinador. Mesmo assim, não foi relacionado entre os jogadores que seguiram para Campinas.