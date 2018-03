Indefinido, Santos sonha com Romário A um mês da estréia no Campeonato Brasileiro, o Santos ainda não conta com time definido, mas sonha com a vinda do atacante Romário, depois do aceno do presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah, de bancar a transferência do Baixinho para o futebol paulista na próxima temporada. O técnico Emerson Leão tem pressa em definir o elenco, que tem seu primeiro jogo marcado para o próximo dia 10 de agosto, na Vila Belmiro, frente à equipe do Botafogo-RJ. Até lá, o treinador já marcou alguns amistosos, como o de sábado, em Ribeirão Preto, quando o Santos enfrenta o Comercial, às 15 horas, no Estádio Paula Travassos. "Romário é um jogador que tem lugar garantido em qualquer clube do Brasil", afirma Leão, que torce pela concretização da vinda do atacante. O técnico acredita que seria um reforço considerável para o Santos, até porque Romário teria oportunidade de passar toda a sua experiência para os jovens jogadores santistas.