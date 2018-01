Independência fica com vaga na Série C Um empate por 0 a 0 entre o Independência, do Acre, e o Nacional, de Manaus, neste sábado à noite, encerrou a última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Os dois times acabaram passando para a segunda fase: o Nacional, líder do Grupo 1 com dez pontos, e o Independência, com quatro pontos, um a mais que o Grêmio Coariense, de Manaus. Agora, na fase eliminatória, o Nacional-AM integra o Grupo 17 e vai enfrentar o São Raimundo-PA. O Independência-AC ficou no Grupo 18 e terá pela frente o Vila Aurora-MT.