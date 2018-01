Independente de Limeira vence na A-3 O Independente de Limeira conquistou sua primeira vitória na Série A-3 do Campeonato Paulista ao vencer, de virada, o XV de Piracicaba por 2 a 1, na tarde deste sábado, na abertura da rodada. Jogando em Limeira, o time da casa levou um susto logo aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Edu abriu o placar para o XV. Comandado pelo técnico Aílton Lira, o Independente só conseguiu se arrumar em campo no segundo tempo, quando passou a dominar o jogo e virou o placar, com gols de Vitor Hugo, aos 14 minutos, e Peres, aos 30 minutos.