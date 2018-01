Independente derruba XV de Jaú na A-3 O Independente conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A-3, neste sábado, ao superar o XV de Jaú, por 3 a 1, no Estádio Antônio Prada, em Limeira (SP), pelo Grupo 1. O time limeirense, agora, soma seis pontos, fica em terceiro lugar e continua invicto. Esta foi a primeira derrota dos quinzistas, ainda líderes com nove pontos. Ainda à tarde em Osasco, EC Osasco e Mauaense empataram por 1 a 1, pelo Grupo 2. O ECO soma três pontos, já o time de Mauá chegou ao seu primeiro ponto. Pela manhã, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras B chegou à sua quarta vitória e manteve os 100% no Grupo 2 ao passar pelo Itararé, por 2 a 0. A rodada será completada domingo com seis jogos.