Independente é o primeiro finalista da Copa Energil C

A Copa Energil C conheceu seu primeiro finalista nesta sexta-feira à noite. Aproveitando bem o fator campo e jogando com o regulamento na mão, o Independente segurou o empate por 1 a 1 com o SEV, de Hortolândia, no Estádio Agostinho Prada, em Limeira. A vaga ficou com o time limeirense, que tinha a melhor campanha, e empatou o primeiro jogo pelo mesmo placar. O outro finalista vai sair do confronto entre Portuguesa Santista e Flamengo de Guarulhos, na manhã de domingo, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos. A Santista joga por uma vitória simples, depois de perder, em Guarulhos, por 2 a 1.