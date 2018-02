Independente empata com lanterna na A-3 Mesmo jogando em casa e diante do lanterna do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A-3, o Independente apenas empatou sem gols com o SEV, de Votuporanga, neste sábado à tarde, no estádio Agostinho Prada, em Limeira. Com o resultado, o time limeirense chegou aos sete pontos, em quinto lugar, enquanto o SEV permanece na lanterna mas agora com três pontos. Abrindo a sexta rodada, pela manhã no Parque Antártica, o Palmeiras B manteve os 100% de aproveitamento ao golear o Grêmio Mauaense, por 4 a 0, chegando aos 18 pontos no Grupo 2. O time de Mauá só tem dois pontos, na vice-lanterna. A rodada será completa da domingo com mais sete jogos.