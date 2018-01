Independente obtém empate heróico O Independente conseguiu um heróico empate de 3 a 3 com o Osasco, neste domingo cedo, em Osasco, pelo Campeonato Paulista da Série A-3. O time de Limeira perdia o jogo no primeiro tempo, por 3 a 0, mas conseguiu igualar o placar mesmo atuando com um jogador a menos devido a expulsão do atacante Faísca. Este foi o terceiro resultado positivo do técnico Roberto Fernandes à frente do Independente, que soma 11 pontos. O Osasco soma sete pontos e na sexta-feira contratou o técnico Lorival Santos, que não ficou no banco de reservas. Varlei e Bruno (2), cobrando pênalti duas vezes, fizeram os gols do Osasco, enquanto Marcos Alemão e Gilmarzinho (2) anotaram para o time de Limeira. No sábado, o XV de Jaú abriu a oitava rodada vencendo a Ferroviária, por 1 a 0, com gol de Leandro aos 30 minutos do segundo tempo. O XV, agora, tem 15 pontos, e a Ferroviária permanece com 11 pontos. A rodada será completada nesta tarde de domingo com mais seis jogos.